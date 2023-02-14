その時々の感情を、直感的に表現できるLINEスタンプ。イラストや写真が主体であるケースが少なくありません。ところが最近、国語辞書の解説文をそのまま載せたものが、ツイッター上で好評を博しました。意表を突く、文字だらけのデザインなのに、「使いやすい」「良すぎる」と絶賛されたのはどうして？制作元の出版社に、受け止めを聞きました。（withnews編集部・神戸郁人）【画像】スタンプ一覧はこちら。吹き出し内が黒く見え