入社してもすぐに見切りをつけたくなる会社がある。キャリコネニュースには「仕事を即行で辞めた」ことがある読者から体験談が複数寄せられている。（文：コティマム）土日休みのはずが「もしかして休むつもりですか？」石川県の40代女性（サービス・販売・外食／パート・アルバイト／年収150万円）は、飲食店の仕事を1日で辞めた。「条件等は不満はありませんでした」というが、職場の雰囲気が合わなかったという。「アプリで全店