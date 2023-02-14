仕事を突然辞めてしまう。いわゆるバックれちゃう人たちのことを、かつて匿名掲示板ではバックラーと読んでいた。バックラーは昔も今もある程度は発生するもの。突然いなくなるから職場に甚大なダメージをあたえてしまうことも珍しくない。彼らが何故仕事を突如バックれるのか。その理由は様々だが、辞め方もまた千差万別。今日は、数多のバックラーたちの中でも、特に指折りの迷惑な人たちの話をしていきたい。（文：松本ミゾレ）