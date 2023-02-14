将棋のアマチュア強豪の小山怜央さん（29）が13日、大阪・関西将棋会館で棋士編入試験5番勝負の第4局に臨み、横山友紀四段（23）に133手で勝利した。3勝1敗とし、名人戦順位戦のフリークラスへの編入資格を得た。4月1日付で四段となる。棋士養成機関である奨励会を経ずに棋士になるのは史上初めて。アマからプロに編入した棋士は5人目で、現行制度では3人目。大型新人がプロ入りを決めた。試験官の横山を「正統派のきれいな指