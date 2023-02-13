2018年2月に66歳で亡くなった俳優・大杉漣さんのウェブサイト「大杉漣記念館」が、今月21日の大杉さんの命日をもって閉鎖されることが13日、同サイトで発表された。「『大杉漣記念館』閉館のお知らせ」と題し、スタッフ一同の名で「大杉漣が逝き、六度目の春を迎えようとしています。この度『大杉漣記念館』に終止符を打ちます」と報告。「立ち上げる際にご協力いただいた皆さま、快く引き受けていただき感謝しております。そ