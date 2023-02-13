衆院予算委で答弁する河野デジタル相＝13日午後河野太郎デジタル相が13日の衆院予算委員会で、原発活用を進める岸田内閣の下で持論の「脱原発」を封印したのかどうかや、外相当時の外交政策について野党議員に聞かれ「所管外」との答弁を12回繰り返した。野党席からは不誠実だと批判する声が上がった。河野氏は2021年の自民党総裁選で岸田文雄首相らと争った際、耐用年数が過ぎた原発の早期廃炉を公約に掲げた。予算委で立憲民