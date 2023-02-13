イングランド・プレミアリーグのリバプールで解任危機に瀕しているユルゲン・クロップ監督が、スペイン１部の名門レアル・マドリードの次期監督に招へいされる可能性が出てきた。クロップ監督はリバプールをプレミアリーグ屈指の強豪に引き上げてきたが、今季は現在１０位と低迷。解任論が急激に高まってきている。そうした中でスペインメディア「トードフィチャージェス」は「クロップ監督の直近の未来は、失業を指している