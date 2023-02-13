中国外務省は13日、外交部門トップの王毅（ワンイー）共産党政治局員が17〜19日にドイツで開かれるミュンヘン安全保障会議への出席にあわせて、ロシアなど4カ国を訪問すると発表した。習近平（シーチンピン）国家主席が今春に訪ロする可能性があり、その調整が主な目的とみられる。ロシアメディアの報道によると、王氏の訪ロは安保会議後の20日から予定されている。中国の発表によると、王氏はほかにフランス、イタリア、ハン