ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、193カ国で構成される国連総会が22日午後から、ウクライナに関する「緊急特別会合」を開くことが決まった。国連総会議長の報道官によると、米国や27の加盟国を代表した欧州連合（EU）、日本などから10日に要請があったという。緊急特別会合は、ロシアによるウクライナ4州の一方的な併合を非難する決議を143カ国の賛成で採択した昨年10月以来。24日の侵攻1年に合わせる形でウクライナが決議案を