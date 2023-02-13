ＪＲ西日本は１３日、管区内全線の普通列車が４日間乗り放題となる切符「西日本どこまで４ＤＡＹＳ」を２０日から販売すると発表した。利用に当たって複数のハードルはありながら、ニーズに合致したネット民から評価の声がＳＮＳに多数寄せられている。２０２２年に迎えた鉄道開業１５０年を記念した切符で、ＪＲ西日本全線と第３セクターの智頭急行線の新快速・快速を含む普通列車、ＪＲ西日本宮島フェリーに利用でき、別途特急券