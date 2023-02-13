【カラー心理テスト】あなたの第一印象は？今年は大好きな人にバレンタインチョコを渡すことにしました。あなたが本命へ渡すバレンタインチョコのラッピングは何色を選ぶ？【白】清楚で清潔感漂う好印象の色。初対面の相手にさわやかなイメージを与え若々しさを感じさせてくれます。何の色にも染まらない、そんな意志の硬い印象や真面目で誠実な素直な心を持つ印象を相手に与えてくれます。【黒】気品漂う落ち着いた大人の雰囲気や