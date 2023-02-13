13日の衆院予算委員会で、今月発売された安倍晋三元首相の回顧録に記された内容に関する質問が相次いだ。閣僚は一様に明確な答弁を避けたが、憲政史上最長の8年8カ月にわたり、内政、外交を取り仕切った元首相の「証言」だけに、野党の関心の高さがうかがえた。「森友」問題で財務省、安倍降ろし画策？「回顧録」もとに質問この日は、立憲民主党から質問に立った3議員全員が回顧録の内容を問うた。米山隆一氏は、安倍氏が同
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「おさわりキャンプ」の実態
- 2. 「空き家」実家が…58歳男性絶句
- 3. 倍の混雑 スペイン村が話題沸騰
- 4. 「日本の島」購入 官房長官言及
- 5. 「相棒」制作現場でセクハラか
- 6. 電車乗れず 非常ボタン押したか
- 7. 逮捕の男 三菱電機前社長息子か
- 8. スシロー騒動 少年母が胸中告白
- 9. 日本の最高学府の「崩壊」嘆く声
- 10. スイス「永世中立」を返上か?
- 1. 「空き家」実家が…58歳男性絶句
- 2. 「相棒」制作現場でセクハラか
- 3. 電車乗れず 非常ボタン押したか
- 4. 逮捕の男 三菱電機前社長息子か
- 5. スシロー騒動 少年母が胸中告白
- 6. 日本の最高学府の「崩壊」嘆く声
- 7. スイス「永世中立」を返上か?
- 8. 首相手術 周囲が感じていた限界
- 9. 小学生2人をひき逃げか 70歳逮捕
- 10. 方言のカワイさが自慢の都道府県
- 1. 「日本の島」購入 官房長官言及
- 2. 「貼るだけで燃費向上」根拠なし
- 3. 安倍元首相の回顧録に質問相次ぐ
- 4. 首相が公務に復帰「経過も順調」
- 5. 義理チョコで地獄見た…男性困惑
- 6. パソナ過大請求 ひろゆき氏言及
- 7. マイナ取得で給食費無料 反対も
- 8. 岸田首相、公務日程を変更 副鼻腔炎の…
- 9. 容疑者が逃亡先に「比」選ぶ理由
- 10. 同性婚導入、賛成64％ 内閣支持横ばい…
- 1. トルコ地震 施工業者ら12人拘束
- 2. 日本の父「娘と風呂」外国人驚き
- 3. 中国 不明飛行物体を撃墜準備か
- 4. 中国の国家1級保護動物を確認
- 5. 中国が飛行物体撃墜? 米に反論か
- 6. 米軍機 4件目の「飛行物体」撃墜
- 7. とにかく戦車必要 ウ部隊が切望
- 8. 米撃墜の飛行物体 八角形の構造
- 9. 機内で髪鷲掴み 2つの家族が乱闘
- 10. 大地震「街は死んだ」市民ら絶望
- 1. 半永久的に不労所得? 配当株とは
- 2. ローソン「盛りすぎチャレ」2弾
- 3. テスラに逆風 中国との蜜月一変
- 4. 「チャットGPT」のマイナス面は
- 5. 月のガス代が172万円 銭湯が悲鳴
- 6. 「敢えて非正規」が勝ち組に?
- 7. 高年収&雰囲気良い会社ランク1位
- 8. 3浪で藝大合格 女性の孤独な戦い
- 9. スシロー全品10%オフ 5日間限定
- 10. 12月に通信障害 ドコモ行政指導
- 1. 管理職になりたくない理由 1位
- 2. Twitter広告収益が急落 次々停止
- 3. 水道水が一変 新商品は空ボトル
- 4. マイナポータルの便利な活用方法
- 5. メルカリ「訳アリ食品」は安全?
- 6. 充電ケーブル断線 8割超が経験
- 7. 「年金」PayPay等で納付可能に
- 8. iPhone15 USB-Cケーブルめぐる噂
- 9. 木星、「太陽系で衛星の数がもっとも多…
- 10. Apple Pencil(第1・第2世代)専用ペンホ…
- 1. 本田圭佑 女性とタイでデート
- 2. 悲劇 25歳GKがPK阻止直後に死亡
- 3. VARが大誤審…人為的な重大ミス
- 4. PLの国公立コース「受験者0」に
- 5. 入来さん通夜 弟・祐作氏は号泣
- 6. 新庄監督が沈黙 楽天に大敗で怒?
- 7. 中村俊輔が告白した驚きの3試合
- 8. 米ゴルフ事件 不審者が池ダイブ
- 9. 大谷翔平 積極的に投稿する理由
- 10. 南野拓実 PSG戦で好プレー連発
- 1. 「おさわりキャンプ」の実態
- 2. 倍の混雑 スペイン村が話題沸騰
- 3. 日村 歯の治療費を明かし騒然
- 4. 深田えいみのデート代投稿に賛否
- 5. 中村正人 ネットの声にド正論
- 6. 伝説ヌードシーンも…常盤の人生
- 7. YouTuber 病院でセクハラ被害に
- 8. はま寿司迷惑行為「犯人」特定か
- 9. ほのか「絶版バイク」納車も破損
- 10. 瓜田ボコボコに バン仲村が激白
- 1. 5歳でマックから訴えられた女優
- 2. 寸借繰り返すママ みんなで成敗
- 3. 転勤先の不倫バレない? 男に呆れ
- 4. ロイホの「洋食づくし」全国開催
- 5. 親から反対 結婚見直し大正解
- 6. 夫の教育は親の役目 義母に復讐
- 7. いびきヤバすぎてお泊まりに恐怖
- 8. 婚約破棄して駆け落ち 母に衝撃
- 9. ファミマ 可愛い新作スイーツ5選
- 10. 進化続けるダイソー季節商品3選