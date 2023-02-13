人気ウェブトゥーン『女神降臨』の美人作者Yaongyi（ヤオンイ、本名キム・ナヨン）に脱税疑惑が浮上し四面楚歌の状態だ。ウェブトゥーンには“評点テロ”（意図的に悪評を残し最低点をつけることで、全体の評価を落とすこと）が続いており、SNSには悪質な誹謗中傷が殺到。また、助けに乗り出した旦那のチョン・ソンウク作家も逆風にさらされている。【写真】Yaongyi、チューブトップで“美胸元”見せ「色気半端ない」先立って税務