警察がNHK党の“ガーシー”議員こと東谷義和氏の逮捕に向け本格的に動きを見せているようだ。ガーシー議員はインスタの生配信などで、担当の高橋裕樹弁護士から刑事告発している人物を聞かされたと明かした。被害届は11件出され、そのうち３件が受理されたという。１件は名誉毀損として俳優の綾野剛。もう１件は威力業務妨害で楽天（三木谷浩史会長）だと明かし、その他は名前を出していない。その配信の中でガーシー議員は、彼が