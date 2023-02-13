BEVのクルマ作り「もう1歩踏み込んでやっていく」トヨタが「メディア向け会見」と題して、新体制の記者発表を行った。【画像】レクサスのBEV専用モデル「レクサスRZ」【スピンドルボディが象徴】全57枚トヨタはすでに、4月1日付で、代表取締役会長の内山田竹志氏が退任し、新会長に現社長の豊田章男氏、新社長に佐藤恒治 執行役員が就任することを発表していた。トヨタが公開した新体制執行役員の顔ぶれ。左から、新郷和晃 次期C