【AFP＝時事】ギネス・ワールド・レコーズ（Guinness World Records）はこのほど、ポルトガル・レイリア（Leiria）近郊の村コケイロス（Conqueiros）に暮らす30歳の「ボビ」を、存命する世界最高齢の犬に認定した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・世界最高齢のカメ、推定190歳に・犬が車内で「誤射」 同乗者死亡 米・動画：26歳の飼い猫、世界最高齢でギネス記録 英ロンドン