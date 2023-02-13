 厚生労働省は、2023年2月20日から国民年金保険料の支払い方法に、スマホ決済を追加すると発表しました。Pay払いで納付可能に国民年金保険料の支払い方法に追加されるのは、「d払い」「au PAY」「PayPay」「PayB（ペイビー）」など4つのスマホ決済サービスです。 「PayB」については、提携して提供される金融機関のアプリも含まれます。 これにより国民年金保険料は、現金、クレジットカード、口座振替、Pay-easy、