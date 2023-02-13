関係者はホッと胸を撫で下ろしているらしい。嵐・松本潤（39）主演のNHK大河ドラマ「どうする家康」が、12日放送の第6回で復調気配を見せたからだ。前回の平均世帯視聴率12.9％から、今回は13.3％（関東地区＝ビデオリサーチの調べ）と初の上昇。三浦瑠麗氏は疑惑噴出でTV界から“自主退場” 加速するポスト争奪戦に挙がる「4人の名前」「1月8日の初回視聴率15％台から、あれよと言う間に12％台まで落ち込んで、《危険水域》《大