SNS上でコーチとファンを批判する投稿をして物議を醸した韓国プロ野球KBOリーグの高卒ルーキー投手キム・ソヒョン（18、ハンファ・イーグルス）が、公の場で頭を下げて謝罪した。【写真】韓国プロ野球の美女チアリーダーキム・ソヒョンは2月11日（日本時間）、米アリゾナ州メサのベル・バンク・パークで行われているハンファの春季キャンプで、練習開始前に報道陣の前に登場し、「今回の件は弁明の余地もありません。ファンの方々