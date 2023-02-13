「めざまし8」（フジテレビ系）や「朝まで生テレビ」（テレビ朝日系）などにレギュラー出演し、数々のバラエティー番組や教養番組、講演などにも引っ張りだこだった国際政治学者の三浦瑠麗氏（42）が“退場”したことを受け“ポスト三浦”探しが加速している。テレビで急にモテモテ山口真由の泣きどころ…ライバル三浦瑠麗が画面から消えたのに「テレビ局は水面下で多くの女性文化人の争奪戦を展開している。もともと三浦の場合、