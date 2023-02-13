3代目となる新型クロストレック（米国仕様）で初公開スバルの米国法人は2023年2月9日（現地日時）、新型コンパクトSUV「クロストレック 2024年モデル」をシカゴオートショーで初公開しました。3代目となる新型クロストレックは、まったく新しい内外装のデザインに加え、剛性を高めたシャシを採用。オンロードでもオフロードでも楽しく快適なドライビングを実現します。米国で初公開されたスバル新型「クロストレック スポー