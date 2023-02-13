結婚は必須ではないという社会的な雰囲気のなかで、「非婚＝デフォルト」という認識がますます強くなっている。【写真】女優ぺ・ドゥナ、一糸まとわぬ美背中昨年から今年に入ってもスターたちの結婚ラッシュが続いているものの、一人で自分の長所と魅力を発揮してキャリアを輝かせている女優たちも多い。特に注目に値するのが、今年44歳となる1979年生まれの女優たちだ。1979年生まれの独身女優たち ―カン・イェウォンカン・