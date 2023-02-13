女優の伊藤歩（４２）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、松嶋菜々子（４９）との２ショットを公開した。松嶋と同じ芸能事務所に所属する伊藤は「菜々子さんと小顔ピースだいぶ経っちゃったけど昨年末、所属俳優が集まるアー写撮影後」とつづり、松嶋と顔を寄せた写真をアップ。ストーリーズにも「菜々子姐さん」と記し、同じ画像を掲載した。２人の美貌が際立つ投稿に、フォロワーからは「綺麗すぎます」「ど