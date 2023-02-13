親が焦燥にかられて課金しても成果は見込みづらい（写真：kazpon）競争が激化する中学受験に挑むためには、どのような準備が必要なのだろうか。『令和の中学受験2 志望校選びの参考書』の著者であり、都内で中学受験塾「スタジオキャンパス」を経営する矢野耕平さんは「合否の半分は親の知識と準備で決まる」という。入塾前に身につけておくべき学習習慣や、塾選びのポイント、受験にどこまで課金すればいいのかなど、注意点を聞い