【芸能覆面座談会】テレビで大きな動きが相次ぎました。体調不良で2カ月ほど休養していた中居正広（50）がレギュラー番組に復帰して活動を再開。国民的番組「笑点」の新レギュラーメンバーには春風亭一之輔（45）が選ばれました。一方で、人気コメンテーターの三浦瑠麗氏（42）は夫の詐欺疑惑余波でテレビ出演の“見合わせドミノ”に。舞台裏をいつもの覆面メンバーが掘り下げます。リポーター売れっ子コメンテーターだっ