Æé¤ä¼ÑÊª¤ËÂç³èÌö¤ÎÇòºÚ¡£²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë½Ü¤Ê»þ´ü¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÅßÌîºÚ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¶î¤±¹þ¤ßÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï±ÉÍÜ»Î¤«¤é°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤Þ¤Ç£²,900Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë½ÐÄ¥¥·¥§¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥·¥§¥¢¥À¥¤¥ó¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬Â¿ºÍ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò»ý¤ÄÎÁÍý¿Í¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÀÚ¤ê´³