¹­°è¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤êÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¤µ¤ì¤ëÅÏÊÕÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£°£±£·Ç¯¤´¤í¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÅ¦È¯¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áµòÅÀ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ø¼¨Ìò¥ë¥Õ¥£¤Î?´é?¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡Ö¼Â¹ÔÌò¡×¤À¤Ã¤¿Ìµ¿ô¤Î¾®°­ÅÞ¤¬°Â¿´¤·¡¢Ìî¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£