8日午後6時20分ごろ、三重県警四日市北署の3階男子トイレで、同署地域課の20代の男性巡査が頭から血を流して倒れているのを、同僚の警察官が発見した。巡査は病院に運ばれたが、意識不明の重体。そばに拳銃が落ちており、銃弾1発が発射された状態だったという。現場の状況などから、同署は拳銃自殺を図ったとみて調べている。遅れた強制送還日本側「どうすることもできず」同署によると、巡査の自宅からは、将来を悲観するよ