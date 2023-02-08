京都市で起きた強盗事件で、逮捕された男が「ルフィと名乗る人物とやりとりしたことがある」などと話していることがわかった。宮沢優樹容疑者(22)は2022年5月、男女5人と京都市中京区の腕時計販売店で、ロレックスなど高級腕時計41点、およそ7,000万円相当を奪った疑いが持たれている。宮沢容疑者は、犯行グループの金を管理する「金庫番」で、実行役より上の立場とみられている。捜査関係者によると、宮沢容疑者が「ルフィと名乗