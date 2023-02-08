全国で相次ぐ広域強盗事件をめぐり、フィリピンの入管施設に拘束されている渡辺優樹容疑者（38）をトップとする特殊詐欺グループのメンバーだった日本人女性が今年1月、フィリピン国内で身柄を拘束されていたことが捜査関係者への取材で判明した。警視庁捜査2課は警察庁を通じてフィリピン当局に身柄の送還を求める。ほかにも複数のメンバーがフィリピンに潜伏している可能性があるという。逃亡先に選ばれるフィリピン背景に当