【AFP＝時事】南米エクアドルで、地方の首長選挙に出馬していた候補が投票開始数時間前に射殺されたものの、当選する出来事があった。国家選挙審議会（CNE）が7日、明らかにした。CNEによると、オマール・メネンデス（Omar Menendez）氏（41）は、5日に行われた西海岸に位置するプエルトロペス（Puerto Lopez）の町長選に出馬していた。殺害されたのが投票開始数時間前だったため、投票用紙からメネンデス氏の名前と写真を削除
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