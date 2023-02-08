国会欠席を続けるNHK党のガーシー（東谷義和）参院議員の処分検討が2月8日、参院懲罰委員会で始まった。ガーシー氏は2022年7月の参院選で初当選。議員になってからの日数は2月8日時点で198日に及ぶが、本人は中東のアラブ首長国連邦（UAE）などに滞在し、一度も登院していない。しかし1月末までに、歳費や期末手当など少なくとも計約1600万円が支給されている。ガーシー議員に国会出席求める招状発出7日間欠席なら懲罰委「暴