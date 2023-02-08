若年性認知症を患いながらも、忘れゆく記憶をとどめるように写真に残し続ける写真家がいる。身の回りの日常にレンズを向け写真に収める。そんな日々の記憶が詰まった写真を集めて、シリーズ「記憶とつなぐ」をまとめた。22年3月には、京都市京セラ美術館（左京区）で写真展も開催。緩やかに進行する病と向き合いながら、写真で日々の記憶をつないでいる。京都市北区在住の下坂厚さん（49）。鮮魚店に勤めていた2019年8月、病院