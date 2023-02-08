サンダー戦第3Q残り10秒に迎えた歴史的瞬間米プロバスケットボール（NBA）・レイカーズは7日（日本時間8日）、本拠地でサンダーと対戦。レブロン・ジェームズは第3クォーター（Q）残り10秒で3万8388点目の得点を挙げ、カリーム・アブドゥル・ジャバー氏が持つNBA歴代最多得点記録（3万8387点）を更新した。偉業達成直後には試合を中断し、セレモニーがスタート。だが、その中でレブロンがまさかの放送禁止用語を口にしてしまうと