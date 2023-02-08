ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎに出場選手で、“元アウトローのカリスマ”と呼ばれる瓜田純士のツイッターが８日、妻・麗子さんによって更新され、誹謗中傷の被害にあっていたことを明かした。麗子さんは、あるツイッターアカウントを紹介。そのうえで「以前この方のＴｗｉｔｔｅｒが生徒さんに乗っ取られた際にその生徒が瓜田夫婦のＤＭへ誹謗中傷をしておりましたので私も腹が立ち晒しましたがこの方は時間をかけて犯人の生徒さ