ブライトン＆ホーヴ・アルビオンがクリスタル・パレス戦に向けてのトレーニングの様子を公開している。4日に行われたプレミアリーグ第22節のボーンマス戦で、苦しみながらも試合終盤の日本代表MF三笘薫のゴールで辛勝したブライトン。リーグ戦4試合無敗としている。11日にはクリスタル・パレスとのアウェイゲームに臨むブライトンは、ロンドやパスドリルのほか、ユニークな練習メニューも実施。相手と正対した状態から、決められた