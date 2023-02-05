5日に投開票された愛知県知事選は、共産を除くオール与党体制の手厚い支援を受けた現職の大村秀章氏（62）が新人5人を退けて4選を確実にした。6人が乱立した選挙は、大村氏が組織力に物をいわせた“物量作戦”で他候補を圧倒した。大村秀章氏が4選確実新人5人を破る愛知県知事選「皆の力で当選を果たせた。心からお礼を申し上げたい。率直にありがたく、うれしい気持ちでいっぱい」午後8時過ぎ、早々に当選確実の一報を