森永乳業のカップアイス「やみつきあんバター」が、2月21日（火）から、全国のコンビニエンスストアで販売される。【写真】アイスの真ん中には“粒あん”がたっぷり！「やみつきあんバター」を開けた様子■濃厚バター×粒あんは間違いない！今回登場する「やみつきあんバター」は、「あんバター」の味わいをイメージしたカップアイス。北海道産バターを使用した濃厚なバターアイスは、隠し味にロレーヌ岩塩を加えており、