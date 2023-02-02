岸田首相が「異次元の少子化対策」を掲げる中、大胆な子ども・子育て政策で人口を増加させた兵庫・明石市の泉房穂市長が2日、国会内で講演し、財源について「金はある。それを作るのが政治」と話すなど、国会議員らに少子化対策の“極意”を伝えた。明石市は、直近2020年の国勢調査で、人口増加率が全国の中核市で1位。泉市長が行った、親の所得に関わらず、子どもの医療費無料化や第2子以降の保育料の無料化などの政策などが注目