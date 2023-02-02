マツダ新型最上級SUV「CX-90」、豪市場ではディーゼルエンジンも用意2023年1月31日（現地時間）、マツダのオーストラリア法人は、新型「CX-90」が米国で世界初公開されたと報じました。新型CX-90は、オーストラリアにも導入される予定ですが、同市場向けモデルでは、ディーゼルエンジンモデルも用意されるようです。豪市場ではディーゼルモデルも用意されるマツダ新型最上級SUV「CX-90」【画像】まさに最上級！ マツダ新型SUV