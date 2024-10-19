圧倒的なロケーション。富士山を眺めながら、贅沢なひとときを東名高速道路御殿場ICから、車で約10分。御殿場市から箱根町に向かう山腹にある乙女峠は、富士山を見渡すビューポイントとして人気のスポットです。富士山を正面に望む絶好の場所にある 「FUJIMI CAFE（フジミカフェ）」。地元で採れた食材を使用したフードメニューや、カラフルなスイーツを楽しむことができます。晴れた日には、大迫力の富士山から裾野に広がる街並み