Twitterが、2人で1つのツイートを共同で投稿する「CoTweet」機能を廃止すると発表しました。CoTweet機能はイーロン・マスク氏によってTwitterが買収される前に発表された最後の大型アップデートの1つで、一部の国で試験的に導入されていました。CoTweetshttps://help.twitter.com/en/using-twitter/cotweetsTwitter is shutting down its CoTweets feature immediately | Mashablehttps://mashable.com/article/twitter-shuts-down
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