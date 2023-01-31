¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ë¼¡¤¤¤ÇEV¡Ê¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBYD¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛSUV¡ÖATTO3¡×¤Î¼ÖÆâ¤­¤ç¤¦¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖATTO3¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÆ³Æþ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¡Ê¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß440Ëü±ß¡£Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÄã¤á¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¡£¡Ö¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª