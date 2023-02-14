●スマホと発熱の微妙な関係みなさんはスマートフォンを使っていて「発熱」を気にしたことがあるでしょうか。ネット閲覧やSNSなど、日常的な利用シーンではほとんど気にすることはありませんが、最新の3Dゲームアプリや4K動画撮影などを始めた途端に、スマートフォンが素手で持てないほどに熱くなったという経験のある人もいるかも知れません。スマートフォンと発熱の問題は意外と根が深く、スマートフォン普及期の2015年頃まで遡
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