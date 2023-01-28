中国疾病予防コントロールセンターは28日、1月20〜26日に医療機関で亡くなった新型コロナウイルスに関連する死者数が6364人だったと発表した。中国政府が厳格な「ゼロコロナ」政策の大幅な緩和に踏み切った後、2022年12月8日からの死者数は計7万8960人となった。前の週（1月13〜19日）の死者数は1万2658人としており、半数近くまで減少した。コロナに起因する呼吸不全による死者が289人、基礎疾患との合併症による死者が6075人