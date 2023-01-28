松野博一官房長官（衆院千葉3区）は28日、東京都内で記者団に対し、自身の政策秘書の男性（49）が27日に道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで千葉県警に検挙されたと明らかにした。男性は30日、政策秘書の辞表を衆院に提出するという。責任感なき政治家防衛費倍増より前にすべきこと松野氏は「極めて重く受け止めており、私の管理監督が行き届かなかったことを国民の皆様に率直におわび申し上げる」と述べた。松野氏に