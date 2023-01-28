２０２１年の大相撲秋場所後に現役を引退した元横綱白鵬の宮城野親方の引退相撲が２８日、東京・両国国技館で開催された。涙の断髪式を終えた宮城野親方を待っていたのは、愛する家族からの労いだった。花束贈呈の後、三女の末娘、真結羽ちゃん（６）が土俵下から父を見上げてマイクを握った。手紙を読むことなく暗記した思いを伝えると、歓声と大きな拍手が。最後に「大勢の皆様、お父様の断髪式におこしいただいて、ありがと