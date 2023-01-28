雪の影響でJR西日本は28日始発から一部区間で終日、運転を取りやめた。取りやめたのは、湖西線（堅田―近江塩津）▽播但線（寺前―和田山）▽舞鶴線（綾部―東舞鶴）――など。特急は同日午後7時15分現在、新大阪・大阪と北近畿を結ぶ「こうのとり」や京都・大阪と山陰を結ぶ「スーパーはくと」など計113本が運休した。【写真】激しく雪が降る街の様子29日は、山陰線の浜坂―東浜で始発から運転を取りやめる。特急は「スーパー