韓国最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表が28日、都市開発を巡る不正疑惑の取り調べのため検察に出頭しました。28日午前、ソウル中央地検に出頭した李氏は「ここは、独裁政権が法治主義の憲政秩序を破壊する現場だ」「政敵を除去するために国家権力を私有化した最悪の現場」と語り、尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権への批判を強めました。検察は、李氏が市長を務めたソウル近郊・城南（ソンナム）市の都市