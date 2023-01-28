【モデルプレス＝2023/01/28】マルチクリエーターコンビの伊吹とよへが28日、コンビのTwitterを更新。“アラサー独身コンビ”として活躍するマルチクリエイター・平成フラミンゴ（NICO、RIHO）らとコラボレーションしたYouTubeの内容を巡って謝罪した。【写真】平成フラミンゴ、コンビで同じ病気になっていた◆「平成フラミンゴNICOにのみプレゼント」で物議・伊吹とよへ、謝罪21日、YouTuberコンビ・水溜りボンドのチャンネルにて